Посол Казахстана в Беларуси встретился с казахстанскими студентами

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев встретился с группой казахстанских студентов, обучающихся в белорусских вузах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

В ходе встречи посол информировал казахстанскую молодежь об актуальных событиях международной повестки дня и внутриполитической обстановке в Казахстане после январских трагических событий.

А. Бейсенбаев ответил на ряд вопросов относительно мировой практики урегулирования международных конфликтов, отдельных правовых аспектах и роли дипломатии в этих процессах. Посол подчеркнул важность сохранения мира, как важного условия для обеспечения глобальной безопасности, благополучного развития любого государства и сохранения независимости, как главной ценности всех народов.

Посол напомнил, что в январе Казахстан также столкнулся с новыми вызовами современности, в том числе с крайней формой их проявления - терроризмом, получившем название «Январская трагедия». А. Бейсенбаев коротко остановился на хронологии событий и подробно информировал о принятых Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым мерах по стабилизации ситуации, реформах в социально-экономической сферах и готовящемся к принятию в марте пакете политических преобразований.

В беседе с послом студенты приветствовали внедряемый в Казахстане принцип меритократии, идею формировании молодежного кадрового резерва, а также интересовались перспективами трудоустройства молодых специалистов технического профиля и прохождения ими производственной практики на отечественных предприятиях.

После завершения встречи с послом для гостей посольства была организована экскурсия по залу «Казахстан», экспозиция которого посвящена основным вехам исторического пути развития нашего государства. В связи с памятными датами – 105-летием образования казахской автономии, создания национального правительства «Алаш Орда» и 150-летием Ахмета Байтурсынова, отмечаемыми в Казахстане, участники встречи с послом посмотрели документальный фильм «Они не хотели сдаваться».

После просмотра фильма состоялся дискурс по итогам прошедшего мероприятия, в ходе которого студенты поделились своими мыслями о будущем, о проблемах войны и мира, о патриотизме и роли каждого гражданина в судьбе своей страны, ее успешном развитии.