Посол Казахстана в Беларуси провел заседание Казахстанско-белорусского инвестиционного форума

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Заседание Казахстанско–белорусского инвестиционного форума состоялось 16 июня в онлайн-формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Казахстана в Беларуси.

Форум проходил под председательством Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскара Бейсенбаева и Председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича.

В мероприятии приняли участие представители местных исполнительных органов и бизнес-сообщества двух стран, а также Международного финансового центра «Астана».

Открывая заседание, посол Казахстана А. Бейсенбаев информировал, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев на четвертом заседании Национального совета общественного доверия в октябре прошлого года провозгласил 2021 год «Годом 30-летия Независимости».

За этот период в стране произошли значительные государственные преобразования. Был учрежден двухпалатный Парламент, создана судебная система, построена новая столица Казахстана, а существовавшая система экономики радикально преобразована. А. Бейсенбаев рассказал об эффективности работы созданного при Президенте Республики Казахстан Совете иностранных инвесторов, подчеркнув, что прошедшее 10 июня 33-е заседание Совета было посвящено теме развития несырьевого экспорта Казахстана.

А. Бейсенбаев особое внимание в выступлении уделил ключевым аспектам нового курса экономических реформ, проводимому Главой государства К. Токаевым, основным посылом которых является переход от намерений к действиям.

Посол констатировал, что реформы охватывают самые разные сферы, в которых заложены принципиально новые основы взаимоотношения власти с гражданами.

Также он рассказал об особенностях казахстанского законодательства в сфере промышленной политики, призванного определить основные принципы, цели и задачи развития обрабатывающей промышленности.

Ключевое внимание в своем докладе казахстанский дипломат уделил внедрению нового инструмента поддержки инвесторов – стратегического инвестиционного соглашения, предусматривающего предоставление натурных грантов, льготного финансирования, частичного гарантирования, полноценных механизмов экспортной поддержки и другие.

Посол сообщил, что в 2020 году в экономику Казахстана привлечено прямых иностранных инвестиций в объеме 17,1 млрд долларов. Основными инвесторами казахстанской экономики являются страны ЕС, США, Великобритания, Россия, Китай, Южная Корея, Турция, Япония, ОАЭ и ряд других государств.

Участников форума также информировали о разработке нового национального проекта по развитию агропромышленного комплекса до 2026 года. Кроме того, речь шла о реализации программы экспортной акселерации, направленной на поддержку средних несырьевых предприятий с целью расширения выхода на внешние рынки.

Вместе с тем А. Бейсенбаев довел до присутствующих информацию о приоритетных секторах инвестирования в Казахстане, которыми на сегодня являются IT-сфера, строительство и стройиндустрия, фармацевтика, агропромышленный сектор и другие.

В свою очередь Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты В. Улахович информировал участников форума о потенциале инвестиционных возможностей Республики Беларусь, а также отметил необходимость развития торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Вопросам работы по улучшению инвестиционного климата в Казахстане были посвящены выступления и.о. председателя Комитета по инвестициям МИД РК А. Зебешева, заместителя председателя Правления АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST» Ж. Темиргали. О возможностях и преимуществах Специальных экономических зон Казахстана рассказал руководитель управления Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК А. Доскалиев.

В ходе заседания инвестиционные возможности регионов двух стран презентовали заместитель акима Павлодарской области Казахстана С. Шаяхметов, заместитель председателя комитета экономики, начальник управления внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности Брестского областного исполнительного комитета Беларуси С. Тележинский и заместитель председателя комитета экономики Минского областного исполнительного комитета К. Соседчик.

Кроме того, руководители компаний «ASTANA INVEST» и АО «СЭЗ «Сарыарка» представили свои портфолио бизнес-сотрудничества и поделились видением межрегионального партнерства на ближайшую перспективу.

На форуме также выступил генеральный директор Центра зеленых финансов МФЦА А. Казыбаев, который ознакомил участников форума с деятельностью Центра, достигнутыми результатами и планами на будущее, а также презентовал инициативы, в реализации которых белорусские партнеры могут принять участие.

Представитель белорусского концерна «Беллесбумпром» представил потенциал деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Беларуси.

Подводя итоги форума, посол Казахстана в Беларуси А. Бейсенбаев призвал казахстанское и белорусское бизнес-сообщество не останавливаться на достигнутом и в дальнейшем способствовать росту взаимного интереса к вопросам инвестиций, а уже в ближайшей перспективе проводить такие заседания между заинтересованными предпринимателями двух стран.