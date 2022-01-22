Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Посол Казахстана Саулекуль Сайлаукызы вручила верительные грамоты королю Марокко

    22 Января 2022, 11:53

    РАБАТ. КАЗИНФОРМ - Первый посол Республики Казахстан в Королевстве Марокко с резиденцией в Рабате Саулекуль Сайлаукызы вручила верительные грамоты королю Марокко Мухаммеду VI, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе церемонии вручения в Королевском дворце казахстанский дипломат передала правителю Марокко слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, отметив, что казахстанская сторона заинтересована во всестороннем развитии двустороннего сотрудничества с Марокко.

    Мухаммед VI, передав ответные дружественные приветствия Президенту К. Токаеву, отметил, что считает нашу страну надежным и важным партнером. Поздравив посла с официальным вступлением в должность, монарх пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

    Автор:

    МИД РК Африка
    Новости по теме
    Новости по теме
    Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Посол Казахстана вручила верительные грамоты Князю Монако
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии