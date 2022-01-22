Посол Казахстана Саулекуль Сайлаукызы вручила верительные грамоты королю Марокко

РАБАТ. КАЗИНФОРМ - Первый посол Республики Казахстан в Королевстве Марокко с резиденцией в Рабате Саулекуль Сайлаукызы вручила верительные грамоты королю Марокко Мухаммеду VI, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе церемонии вручения в Королевском дворце казахстанский дипломат передала правителю Марокко слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, отметив, что казахстанская сторона заинтересована во всестороннем развитии двустороннего сотрудничества с Марокко.

Мухаммед VI, передав ответные дружественные приветствия Президенту К. Токаеву, отметил, что считает нашу страну надежным и важным партнером. Поздравив посла с официальным вступлением в должность, монарх пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.