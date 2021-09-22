Посол Казахстана провел встречу со спикером Парламента Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ -Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан провел встречу с председателем Палаты представителей Федерального парламента Королевства Бельгия Элиан Тильё, в ходе которой стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-бельгийского сотрудничества. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Посол М. Баймухан рассказал о проводимых в Казахстане политических и социально-экономических преобразованиях, инициированных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в рамках концепции «Слышащего государства».

Обсуждены вопросы вакцинации в Казахстане и производства казахстанской вакцины «QazVac».

Э. Тильё, представляющая крупную франкооязычную в бельгийском парламенте партию социалистов, дала позитивную оценку общественно-политическим преобразованиям в нашей стране.

Обсуждая вопросы расширения межпарламентских связей, бельгийский спикер отметила возрастающую динамику межпарламентского диалога между двумя странами.

По ее словам, онлайн-переговоры с председателем Мажилиса Парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным в мае 2021 г., а также трехсторонняя встреча двух спикеров бельгийского парламента с главой Мажилиса 8 сентября 2021 г. в г. Вене в рамках 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов придали дополнительный импульс развитию межпарламентского диалога.

Стороны также приветствовали поступательное развитие сотрудничества парламентских групп дружбы.

Последняя встреча председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Айгуль Куспан с руководителем межпарламентской группы по сотрудничеству «Бельгия – Центральная Азия» Тимом Ванденпутом состоялась в июне 2021 года.

В контексте экономической дипломатии стороны приветствовали предстоящий визит в Казахстан бельгийских предприятий, планируемый в ноябре 2021 г. при поддержке бельгийских агентств по инвестициям AWEX и FIT.

Бельгия является одним из крупных инвесторов в экономику Казахстана. Так на бельгийские компании приходится более 9 млрд долларов США в виде прямых инвестиций в РК.

Отдельной темой беседы были вопросы развития гражданского общества, гендерного равенства в Казахстане, высшего образования, экологии, региональной безопасности и ситуации в Афганистане.

Бельгийский политик, отметив значимую роль женщин в политической жизни, приветствовала растущее количество женщин в казахстанском Парламенте и политических партиях.

Кроме того, определенный интерес у Э.Тильё вызвали ситуация вокруг Аральского моря, усилия Казахстана по борьбе с изменением климата в контексте предстоящей Конференции ООН по изменению климата в Глазго (COP-26).

В ходе встречи казахстанский дипломат также рассказал о международных инициативах Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева в деле нераспространения ядерного оружия и Семипалатинском ядерном полигоне, 30-летие закрытия которого отмечается в этом году.

В заключение встречи посол М. Баймухан вновь подтвердил приглашение казахстанской стороны для бельгийского спикера Э. Тильё и бельгийских депутатов посетить Казахстан с официальным визитом.



