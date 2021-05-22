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    Посол Казахстана обсудил со спикером Сената Иордании вопросы сотрудничества

    22 Мая 2021, 18:00

    АММАН. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Айдарбек Туматов был принят спикером Сената Иордании Фейсалом аль-Фаезом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе встречи стороны обсудили развитие контактов по линии верхних палат парламентов двух стран, в первую очередь за счёт активизации работы казахстанско-иорданской парламентской группы дружбы, а также вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе по линии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Исламской организации по продовольственной безопасности.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Иордания
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