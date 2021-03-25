Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Посол Казахстана Аскар Бейсенбаев встретился с Президентом Беларуси Александром Лукашенко

    25 Марта 2021, 20:00

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - 25 марта 2021 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Беларуси Аскара Бейсенбаева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Беларуси.

    В ходе беседы были обсуждены приоритетные направления сотрудничества с акцентом на необходимость расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

    «Казахстан и Беларусь являются дружественными странами, которые поддерживают друг друга на любой арене, в том числе и международной. Хотел бы выразить вам огромную благодарность. 2020 год был непростым, год борьбы с пандемией, когда все страны самоизолировались, а со стороны Беларуси мы видели большую дружескую помощь», - подчеркнул А. Бейсенбаев.

    Президент Беларуси, в свою очередь, дал высокую оценку казахстанско-белорусским отношениям и выразил готовность оказывать поддержку их всестороннему развитию.

    «Беларусь и Казахстан за последние годы очень многого достигли в развитии отношений и в плане интеграции, особенно по линии ЕАЭС, и в двусторонних отношениях и в торговле, и в кооперации. Конечно, хотелось бы, чтобы это была более глубокая кооперация, чтобы объемы нам расширять. Мы готовы к тому, чтобы больше загружать производство, создавать сборочные производства, загружать те, которые есть. Словом, правительствам есть над чем работать», - подчеркнул Глава Беларуси.

    А. Лукашенко подчеркнул, новый импульс двустороннему взаимодействию может придать визит в Беларусь Президента Казахстана К. Токаева.

    Встреча прошла в дружественной и доверительной обстановке.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экономика Беларусь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Словении
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Узбекистан и Турция выразили готовность помочь при тушении пожара в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков