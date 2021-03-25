Посол Казахстана Аскар Бейсенбаев встретился с Президентом Беларуси Александром Лукашенко

МИНСК. КАЗИНФОРМ - 25 марта 2021 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Беларуси Аскара Бейсенбаева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Беларуси.

В ходе беседы были обсуждены приоритетные направления сотрудничества с акцентом на необходимость расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

«Казахстан и Беларусь являются дружественными странами, которые поддерживают друг друга на любой арене, в том числе и международной. Хотел бы выразить вам огромную благодарность. 2020 год был непростым, год борьбы с пандемией, когда все страны самоизолировались, а со стороны Беларуси мы видели большую дружескую помощь», - подчеркнул А. Бейсенбаев.

Президент Беларуси, в свою очередь, дал высокую оценку казахстанско-белорусским отношениям и выразил готовность оказывать поддержку их всестороннему развитию.

«Беларусь и Казахстан за последние годы очень многого достигли в развитии отношений и в плане интеграции, особенно по линии ЕАЭС, и в двусторонних отношениях и в торговле, и в кооперации. Конечно, хотелось бы, чтобы это была более глубокая кооперация, чтобы объемы нам расширять. Мы готовы к тому, чтобы больше загружать производство, создавать сборочные производства, загружать те, которые есть. Словом, правительствам есть над чем работать», - подчеркнул Глава Беларуси.

А. Лукашенко подчеркнул, новый импульс двустороннему взаимодействию может придать визит в Беларусь Президента Казахстана К. Токаева.

Встреча прошла в дружественной и доверительной обстановке.