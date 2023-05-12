Посол Казахстана Алим Байель встретился с главой МИД Азербайджана

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Азербайджане Алим Байель встретился с Министром иностранных дел этой страны Джейхуном Байрамовым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанский дипломат вручил главе азербайджанского внешнеполитического ведомства копии верительных грамот.

Джейхун Байрамов поздравил Посла с назначением и пожелал ему успехов.

В свою очередь, Алим Байель заявил, что приложит все усилия, чтобы оправдать доверие народа и Президента Казахстана, а также передал министру Байрамову наилучшие пожелания его казахстанского коллеги Мурата Нуртлеу.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Алим Байель отметил, что благодаря курсу, заданному главами государств, сегодня на всех треках казахстанско-азербайджанского сотрудничества существует высокий уровень взаимопонимания и доверия, что позволяет углублять и развивать стратегическое партнерство. Дипломат подчеркнул, что приложит все свои силы для реализации поставленных задач.

В свою очередь, министр отметил прекрасное владение Посла азербайджанским языком и выразил уверенность в том, что данный факт станет значительным преимуществом в его работе.

Глава МИД Азербайджана с удовлетворением отметил динамику обширных двусторонних и многосторонних отношений между Казахстаном и Азербайджаном, подчеркнув общность исторических и культурных корней двух братских народов.

Стороны так же затронули необходимость продолжения совместных усилий по важным направлениям взаимодействия в рамках международных организаций. Особо был отмечен возрастающий на мировой арене авторитет Организации тюркских государств, созданной по инициативе Казахстана и Азербайджана.

Стержневыми проектами казахстанско-азербайджанского двустороннего сотрудничества на сегодняшний день являются дальнейшее развитие Транскаспийского транспортного маршрута, диверсификация экспорта казахстанских энергоносителей, прокладка волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря и др.

В качестве одной из ключевых целей ближайшего периода определено наращивание объема взаимного товарооборота до $1 млрд.



