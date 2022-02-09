Посол Ирана в Казахстане высказался о ядерной программе и санкциях США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова экономическая ситуация в Иране, на какой стадии находятся переговоры с США, о партнерстве с Казахстаном и совместных проектах стран рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в РК Маджид Самадзаде Сабер.

- Господин Посол, как Иран отреагировал на события, произошедшие в начале января в Казахстане?

- Мы были удивлены, когда впервые услышали о беспорядках. Произошло нечто неожиданное, потому что Казахстан для нас страна стабильности. При этом с самого начала мы были уверены, что казахстанцы смогут достойно выдержать это бремя. В целом Иран выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела страны. МИД Ирана в связи с беспорядками трижды выступило с заявлением в поддержку действий казахстанских властей, также направило ноту о готовности его поддержать. Президент Ирана И. Раиси провел телефонный разговор с Президентом РК К. Токаевым, в ходе которого выразил слова поддержки и выступил за скорейшее урегулирование ситуации. Министр иностранных дел Ирана также провел телефонный разговор с министром иностранных дел Казахстана. Как посол, я также выражал свою поддержку народу Казахстана через средства массовой информации. Также хочу сказать, что я против любого хулиганства и массовых притеснений. Сегодня я рад, что ситуация в Казахстане стабилизируется и уверен, что подобное больше не повторится.

- Какова экономическая ситуация в Иране на данный момент?

- Экономическая ситуация в стране лучше, чем в предыдущие годы. Она ухудшилась из-за санкций США. В частности, возникли трудности с продажей нефти, другими словами, ряд проектов не был реализован, влияние также оказала инфляция. Сейчас экономика движется в сторону улучшения. Продажи нефти выросли, а экспорт увеличился на 300%. Объем экспорта в Казахстан увеличился на 50%. В целом производство и экспорт нефтяной и другой продукции достигли значительных уровней. Мы надеемся, что в этом году ситуация продолжит улучшаться.

- Каков объем товарооборота между Казахстаном и Ираном в 2021 году? Какие товары из Казахстана пользуются наибольшим спросом?

- Пандемия COVID-19 негативно повлияла на торговлю между двумя странами, то есть мы наблюдали спад товарооборота. Однако на сегодняшний день мы видим результаты работы сотрудничества Ирана и Казахстана. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 110% по сравнению с 2020 годом. Это очень хороший показатель. Помимо коронавируса снижению экспорта способствовало закрытие границ с Туркменистаном. В прошлом году Туркменистан временно закрыл границы с соседними странами в связи с эпидситуацией. К счастью, кроме сухопутных границ Иран связывает с Казахстаном Каспийское море. Морским транспортом пользуются также Узбекистан и Таджикистан. Кроме того, на сегодня границы Туркменистана уже открыты, а значит, восстановлено железнодорожное и автомобильное сообщение. В связи с этим надеемся, что товарооборот продолжит расти. По имеющейся у меня статистике, товарооборот между Казахстаном и Ираном за 10 месяцев прошлого года составил около 400 миллионов долларов. Казахстан в основном экспортирует зерно в нашу страну.

- Как Вы оцениваете эффективность железной дороги «Казахстан-Туркменистан-Иран»?

- Одним из препятствий для железнодорожного сообщения является нехватка вагонов. Сегодня этот железнодорожный маршрут также перевозит грузы через Китай и Иран. Доставка из этой страны занимает 12 дней. Чтобы работа была более продуктивной, мы организовали свободную экономическую зону. Мы также объявили о выделении участков бизнесменам в этом районе. Есть возможность для предпринимателей открыть логистический центр и построить склад. Это выгодно обеим сторонам. А Казахстан благодаря этому может импортировать товары. Мы предложили Казахстану четыре места: Бандар-Аббас (порт в Персидском заливе на юге Ирана), Чабахар (портовый город на юге Ирана у побережья Оманского залива), Амирабад (порт на севере Ирана, расположенный на южном берегу Каспийского моря), Инче-Бурун (свободная экономическая зона на границе Туркменистана и Ирана). Помимо железных дорог, есть и авиасообщение. Ранее между Алматы и Тегераном были регулярные рейсы, но с марта прошлого года были запущены рейсы между Актау и Горганом.

- Какие проекты реализуются на данный момент? Какие планируется запустить?

- Мы уделяем особое внимание четырем направлениям в совместной работе с Казахстаном. В частности, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, торговля (экспорт, импорт) и логистика. Ведется работа по совершенствованию двустороннего сотрудничества в этих сферах. Кстати, в горнодобывающей промышленности Казахстана сейчас работает несколько иранских компаний. Соответственно, казахстанские проекты реализуются и в нашей стране. Иранские компании также работают в водном секторе Казахстана. Кроме того, мы построили бойни и элеваторы в Казахстане. Иранцы также имеют долю в казахстанском сельском хозяйстве.

Особо хотел бы отметить, что в текущем году наши страны отмечают важную дату – 30-летие с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ираном. За эти годы мы стали свидетелями того, что сотрудничество между нашими странами динамично развивается по всем направлениям.

- Какова ситуация с коронавирусом в Иране? В СМИ сообщалось, что за все время пандемии, коронавирус забрал жизни более 132 тысяч человек в стране, что является самым высоким показателем смертности на Ближнем Востоке.

- Да, в предыдущий год ситуация с коронавирусом в Иране была сложной. Тогда мы сразу начали решать вопрос о вакцинации наших граждан. Сейчас обстановка с COVID-19 другая. На сегодняшний день 77-78% населения получили обе дозы вакцины от коронавируса, а третью дозу вакцины получили около трех млн человек. Согласно статистике, за сутки в нашей стране от коронавируса скончались 29 человек (общая численность – 83 миллиона человек). Конечно, число погибших означает, что эпидемия по-прежнему серьезна. С начала пандемии в Иране умерло около 130 тысяч человек. Сейчас же у нас только один шахрестан (малая административная единица Ирана – прим. ред.) в «красной» зоне. Население в основном получает вакцины Sinopharm, AstraZeneca и Sputnik V. Кроме того, Иран начал производить отечественную вакцину. Всего пять вакцин, две из которых разработаны совместно с другими странами. В связи с большим объемом вакцин в стране мы предложили их другим странам в качестве гуманитарной помощи.

- Что из себя представляет на сегодня ядерная программа Ирана?

- Сейчас мы ведем тесные переговоры по ядерной программе, пока нет определенного решения. Однако мнения государств-участников по этому вопросу положительные. И они надеются, что мы добьемся положительного результата. На мой взгляд, вскоре мы сможем подвести итог. У нас есть комитет, который следит за мирной реализацией ядерных программ. В целом ядерная программа Ирана всегда была мирной.

(В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он предполагает снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В начале января в Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров – прим. ред.)

- На какой стадии находятся переговоры к возвращению СВПД?

- Первый вопрос этих переговоров – снять односторонние санкции, введенные США. Эти санкции не исходят от Европы или ООН, а только из США. В настоящее время над этим вопросом работает специальная комиссия. Вторым важным аспектом переговоров являются американские гарантии. Это делается для того, чтобы соглашение не было нарушено. Потому что ранее мы столкнулись с нарушением договоренностей. На наш взгляд, соглашение должно быть постоянным. Мы надеемся, в случае достижения договоренности, с нас будут сняты санкции, и добыча нефти вернется в норму. То есть, когда санкции будут сняты, у нас будут свои обязательства по ядерной программе.

- Что значит для Ирана восстановление права голоса в Генассамблее ООН?

- Ежегодно страны платят членский взнос в ООН. В прошлом году Иран не смог осуществить оплату из-за жестких санкций США. К счастью, эта проблема недавно была решена. С помощью Южной Кореи мы оплатили долг из иранских активов. Прошло всего несколько дней с момента решения проблемы.

- Благодарю за беседу!