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    Посол Иордании Юсуф Абдельгани о коррупции, инвестициях и ответственности перед народом

    18 Марта 2021, 18:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе иорданских коллег состоялась встреча председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Юсуфом Абдельгани, передает МИА «Казинформ».

    В ходе беседы глава антикоррупционного ведомства проинформировал о последних законодательных инициативах. В частности, речь шла о расширении перечня административных коррупционных правонарушений и наделении Агентства необходимыми компетенциями в ближайшем будущем.

    Иностранный дипломат отметил динамичность проводимой Антикором работы, подчеркнув высокий интерес к ней со стороны Комиссии по добропорядочности и противодействию коррупции Иордании. В рамках заключаемого меморандума о сотрудничестве между двумя ведомствами, в случае снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, состоится визит иорданской делегации в Нур-Султан летом текущего года.

    Г-н Юсуф Абдельгани акцентировал негативные последствия злоупотреблений на государственной службе: «Руководитель, злоупотребляющий своим положением, разлагает всю систему. И необходимо понимать, что он ответственен не только перед законом, но и перед всем народом».

    Посол обратил особое внимание на важность противодействия коррупции с точки зрения защиты бизнеса. О поддержке и защите инвестиций в Иордании он расскажет в рамках предстоящего Business Integrity Forum, который состоится 7 апреля.

    По завершении встречи дипломату презентован Антикор-центр, открытый для непосредственной работы с гражданами. В нем также размещен и пресс-центр. В рамках его работы реализуется проект «AntikorLive» в качестве площадки для разъяснений экспертами из различных сфер вопросов, так или иначе соприкасающихся с антикоррупционной политикой. Иорданские коллеги перенимут этот опыт в рамках реализации мероприятий по повышению антикоррупционной осведомленности.

    Г-н Абдельгани принял участие в прямом эфире проекта в социальных сетях «Facebook» и «Youtube». Впервые интервью с участием представителя иностранного дипломатического корпуса транслировалось на сайте МИА «Казинформ».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Коррупция Иордания
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