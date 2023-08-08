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    Посол Хорватии в Казахстане потерял деньги в паркинге в Астане

    8 Августа 2023, 02:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские помогли вернуть дипломату его деньги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «6 августа в полицейский участок обратился посол Хорватии в Казахстане Рефик Шабанович. Он сообщил, что потерял кошелек, в котором находились денежные средства в иностранной валюте. Дипломат живет в одной из многоэтажек столицы. Выехавшим по адресу полицейским мужчина рассказал, что ночью, припарковав авто в паркинге, вышел из машины с двумя сумками и кошельком. Иностранец, нагруженный вещами, не сразу заметил, что выронил кошелек. Обнаружил он это только утром, спустившись в паркинг, сам попытался найти утерянную вещь. Он нашел кошелек, однако денег в нем не оказалось», - поделились подробностями в пресс-службе столичного департамента полиции.

    Просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские выяснили, что утерянные вещи дипломата нашел его 52-летний сосед. Вытащив деньги из кошелька, он отправился к себе домой. Увидев стражей порядка на пороге своей квартиры, мужчина сразу выдал найденное.

    Он пояснил, что нашел деньги ночью и собирался сдать их в полицию утром, однако не успел этого сделать.

    «Полицейские проделали очень хорошую работу. Эти деньги я откладывал на свой отпуск, в который улетаю вечером. Спасибо большое за вашу работу», - сказал Рефик Шабанович.

    В полиции дополнили, что согласно статье 245 Гражданского кодекса РК «Находка», найдя забытую кем-то вещь, гражданин обязан сделать все возможное, чтобы вернуть ее хозяину, в противном случае хозяин вещи может обвинить его в краже.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Видео МВД РК Общество полиция
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