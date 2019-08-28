Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Посол Греции завершил свою дипломатическую миссию в Казахстане

    28 Августа 2019, 19:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов принял посла Греции Александроса Катраниса по случаю завершения миссии греческого дипломата в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе встречи глава МИД поблагодарил А. Катраниса за существенный вклад в укрепление двусторонних связей и вручил ему памятный подарок.

    На встрече были выражены признательность Греции за поддержку казахстанских международных инициатив, а также намерение и дальше развивать взаимовыгодное взаимодействие на международной арене.

    Глава МИД отметил, что Греция является важным партнером РК в Южной Европе, поздравил с избранием нового состава греческого Парламента и Правительства, выразив надежду на дальнейшее плодотворное развитие двустороннего сотрудничества.

    Стороны отметили необходимость расширения договорно-правовой базы и определения новых перспективных направлений работы в рамках действующей Межправительственной комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству.

    Посол Греции поблагодарил руководство Казахстана за эффективное взаимодействие и поддержку его деятельности в деле укрепления казахстанско-греческого сотрудничества.

    Министр пожелал греческому коллеге успехов в дальнейшей деятельности, отметив, что А. Катранис всегда будет желанным гостем в нашей стране.

    Дипломатические отношения между Казахстаном и Грецией были установлены 1 октября 1992 года. Внешнеторговый оборот Казахстана с Грецией в 2018 году составил 1,2 млрд долларов США (экспорт – 1,1 млрд долларов США, импорт – 19,3 млн долларов США).

    В 30-е и 40-е годы XX века Казахстан принял тысячи репрессированных греков. Потомки репрессированных представляют в РК греческую диаспору, численность которой на сегодняшний день составляет 10 тыс. человек.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Евросоюз
    Новости по теме
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров