-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:34 203
-
13:14 195
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:15 448
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01:31 409
-
-
-
-
вчера 23:33 311
-
вчера 23:02 331
-
вчера 22:27 404
-
вчера 22:06 300
-
вчера 21:41 344
-
вчера 21:18 375
-
вчера 21:01 504
-
вчера 20:36 1057
-
вчера 20:14 380
-
-
вчера 19:19 427
Посол Франции в РК подвел итоги года на казахском языке
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Посол Франции в Казахстане Филипп Мартинэ на казахском языке подвел итоги уходящего года и поздравил казахстанцев с Новым годом, передает МИА «Казинформ». И сделал он это весьма оригинально: посол ловил рыбу, прокатился с горок, выпил чая и представил целую галерею казахских национальных головных уборов.
Видео представляло собой серию репортажей из разных точек Астаны, причем избраны были знаковые дестинации: железнодорожный вокзал столицы, у главного Государственного флага РК, мечеть «Әзірет сұлтан», река Есиль, ледовый городок рядом с Дворцом мира и согласия.
В видеообращении Филипп Мартинэ отметил, что 2018 год запомнился многими важными событиями: дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, 20-летие Астаны, проект «Цифровая осень». И от наступающего 2019 года ожиданий немало, признался он, пожелав народу Казахстана мирного неба, хорошего настроения, непоколебимой веры. «Пусть ваш голубой флаг развевается на ветру как глашатай мира», - подчеркнул посол.
Надо отметить, что Филипп Мартинэ порадовал казахстанцев не только прекрасным прозношением, но и яркой образной речью, полной метафор и эпитетов казахского языка. А завершил он свое поздравление чисто казахским приглашением на чай: «Осындай кызыққа толы аязды күнде жылы үйде ып-ыстық шай ішкенге не жетсін! Жаңа жыл құтты болсын!»
- Праздничная программа ждет жителей и гостей столицы в Новый год
- Казахстанский балет покорил Валенсию
- Сколько тратят казахстанцы в новогодние праздники
- «Астану» официально покинул Саян Хамитжанов
- 80 очередников получили ключи от новых квартир в Астане
- Бахыт Султанов вручил первые жилищные сертификаты на 1 млн тенге астанчанам
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана