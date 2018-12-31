Посол Франции в РК подвел итоги года на казахском языке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Посол Франции в Казахстане Филипп Мартинэ на казахском языке подвел итоги уходящего года и поздравил казахстанцев с Новым годом, передает МИА «Казинформ». И сделал он это весьма оригинально: посол ловил рыбу, прокатился с горок, выпил чая и представил целую галерею казахских национальных головных уборов.

Видео представляло собой серию репортажей из разных точек Астаны, причем избраны были знаковые дестинации: железнодорожный вокзал столицы, у главного Государственного флага РК, мечеть «Әзірет сұлтан», река Есиль, ледовый городок рядом с Дворцом мира и согласия.

В видеообращении Филипп Мартинэ отметил, что 2018 год запомнился многими важными событиями: дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, 20-летие Астаны, проект «Цифровая осень». И от наступающего 2019 года ожиданий немало, признался он, пожелав народу Казахстана мирного неба, хорошего настроения, непоколебимой веры. «Пусть ваш голубой флаг развевается на ветру как глашатай мира», - подчеркнул посол.

Надо отметить, что Филипп Мартинэ порадовал казахстанцев не только прекрасным прозношением, но и яркой образной речью, полной метафор и эпитетов казахского языка. А завершил он свое поздравление чисто казахским приглашением на чай: «Осындай кызыққа толы аязды күнде жылы үйде ып-ыстық шай ішкенге не жетсін! Жаңа жыл құтты болсын!»