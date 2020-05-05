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    Посол Беларуси в Казахстане: В законопроекте о мирных собраниях нужно учесть национальные особенности

    5 Мая 2020, 16:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Беларусь в Казахстане Анатолий Ничкасов прокомментировал ход разработки законопроекта о порядке организации и проведения мирных собраний в нашей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как ранее сообщалось, представители дипломатического корпуса в Казахстане ознакомились в стенах Министерства иностранных дел с законопроектом о мирных собраниях.

    «Мы благодарны за предоставленную возможность изучить законопроект. Инициативу проявил МИД Казахстана. Мы изучили материалы, стенограммы, документы в ходе рассмотрения этого законопроекта. Должен сказать, что это один из первых законов, который был разработан по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках концепции слышащего государства. Работали над этим законопроектом экспертная и рабочая группы, в Мажилисе, неправительственные организации, что говорит о реальности процесса, запущенного Главой государства. Действительно, государство слышит предложения, которое сегодня общество вносит в качестве своих идей и мнений в законопроект. Законопроект развивает рамочные положения закона 1995 года о собраниях, митингах», - сказал посол после встречи в МИД РК.

    Он отметил, что Казахстан является активным участником всех международных документов и обязательств по вопросам защиты гражданских прав и свобод.

    «Первая редакция законопроекта была тщательно рассмотрена и уже в ходе рассмотрения в Мажилисе были внесены существенные изменения по замечаниям, которые прозвучали. Действительно, общество имеет право на проведение собраний, митингов, шествий. Существенным является также внимание, которое было уделено тематике, связанной с участием в деятельности СМИ. Здесь продемонстрирован открытый подход к этому вопросу. Целый ряд существенных замечаний был связан с участием органов государственного управления, силовых структур. Представители МВД также проявили гибкость в работе. Выражаю уверенность, что в ходе рассмотрения в Сенате существенные дополнения будут рассмотрены и приняты. Под большим контролем проходит данная работа», - подчеркнул Анатолий Ничкасов.

    Также, по словам Анатолия Ничкасова, все рекомендации со стороны международных представителей и послов Правительством и Парламентом Казахстана воспринимаются серьезным образом, и каждое предложение будет рассмотрено.

    «Мы постоянные участники всех брифингов. Мы знаем о каждом политическом событии, которое происходит в Казахстане. Даны позитивные оценки, ряд советов. Многие послы являются юристами по образованию. Считаю, что каждый может внести свой кирпичик и высказать свое мнение. Этот закон должен быть казахстанским законом. Национальные особенности должны быть учтены в этом законе», - добавил посол.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Беларусь
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