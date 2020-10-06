Посол Азербайджана в Казахстане: Ситуация в Нагорном Карабахе - очень деликатная тема

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Посольство Азербайджана в Казахстане провело специальный брифинг по ситуации в Нагорном Карабахе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация в Нагорном Карабахе - очень деликатная тема. Поэтому напряженность продолжается уже несколько лет. В этой связи, просим моральной поддержки у Казахстана, как члена СМВДА. Азербайджан не просит у других государств военной либо другой помощи», - заявил посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов.

Также Рашид Мамедов на брифинге рассказал о то, что многие зарубежные СМИ распространяют не соответствующие официальной информации данные.

«Сегодня много информации много неофициальной информации о ситуации между двумя странами. Журналисты выдают информацию не официальных порталов Азербайджана или Армении, сведения берутся из СМИ других стран. М ы просим давать только информацию, основанную на официальных данных. Это очень важно. Об этом говорил Президент Азербайджана на 75-й сессии ООН. Мы не хотим войны. Однако территория, принадлежащая нам, должна оставаться в нашей собственности», - резюмировал Рашад Мамедов.

Напомним, 27 сентября началась эскалация ситуации между Азербайджаном и Арменией.