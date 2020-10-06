Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Посол Азербайджана в Казахстане: Ситуация в Нагорном Карабахе - очень деликатная тема

    6 Октября 2020, 00:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Посольство Азербайджана в Казахстане провело специальный брифинг по ситуации в Нагорном Карабахе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ситуация в Нагорном Карабахе - очень деликатная тема. Поэтому напряженность продолжается уже несколько лет. В этой связи, просим моральной поддержки у Казахстана, как члена СМВДА. Азербайджан не просит у других государств военной либо другой помощи», - заявил посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов.

    Также Рашид Мамедов на брифинге рассказал о то, что многие зарубежные СМИ распространяют не соответствующие официальной информации данные.

    «Сегодня много информации много неофициальной информации о ситуации между двумя странами. Журналисты выдают информацию не официальных порталов Азербайджана или Армении, сведения берутся из СМИ других стран. М ы просим давать только информацию, основанную на официальных данных. Это очень важно. Об этом говорил Президент Азербайджана на 75-й сессии ООН. Мы не хотим войны. Однако территория, принадлежащая нам, должна оставаться в нашей собственности», - резюмировал Рашад Мамедов.

    Напомним, 27 сентября началась эскалация ситуации между Азербайджаном и Арменией.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Азербайджан Армения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан принял участие в Международном фестивале национальных культур в Баку
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков