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    Пособия по инвалидности и потере кормильца в Казахстане повысят на 14,5%

    19 Апреля 2023, 11:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Социальные меры господдержки коснулись 4,4 миллиона казахстанцев. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов на расширенном совещании Правительства под председательством Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала этого года около 900 тысячам лиц с инвалидностью и потерявшим кормильца социальные пособия повышены на 8,5%, а с первого июля по вашему поручению они повысятся еще на 14,5%, итого в этом году рост составит 23%», - сказал Алтай Кульгинов.

    Кроме того, по его словам, с начала года на 30% повышена зарплата 1,2 миллиона гражданских служащих.

    «Более 380 тысячам студентов с первого сентября увеличатся стипендии в вузах на 20%, в колледжах - на 50%. Социальные меры господдержки коснулись 4,4 миллиона казахстанцев. Согласно вашей инициативе по компенсации депозитов на 10%, в марте этого года выплачено 2 600 тысячам вкладчикам 307 млрд тенге», - сообщил Алтай Кульгинов.

    Ранее сообщалось, что в Астане началось совещание по вопросам социально-экономического развития под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Социальные Пособия
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