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    Пособия на 135,4 млрд тенге получили многодетные семьи с начала года

    22 Мая 2023, 10:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 540,7 тысячи семей на общую сумму 135,4 млрд тенге, в том числе за апрель этот вид пособия получили 548 тысяч семей на сумму 34,3 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    На это государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

    Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей:

    с 4 детьми – 16,03 МРП или 55 304 тенге;

    с 5 детьми – 20,04 МРП или 69 138 тенге;

    с 6 детьми – 24,05 МРП или 82 973 тенге;

    с 7 детьми – 28,06 МРП или 96 807 тенге;

    с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 13 800 тенге на каждого ребенка.

    Напомним, государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

    С 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 8,5%.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минтруда РК Общество Соцвыплаты
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