Пособие по уходу за ребенком: неработающим родителям выплатили почти 21 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пособие по уходу за ребенком для неработающих родителей из республиканского бюджета получили 107,2 тысячи человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Как известно, в рамках исполнения поручения Главы государства продолжительность выплат по уходу за ребенком была увеличена до 1,5 лет.

По данным Правительства, по состоянию на 1 августа 2023 года пособие для неработающих родителей из республиканского бюджета получили 107,2 тысячи человек на сумму 20,9 млрд тенге.

Социальную выплату по потере дохода для работающих родителей из Госфонда социального страхования получили 439,6 тысячи человек на сумму 144,8 млрд тенге.