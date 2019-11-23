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    Пособие по игре тогызкумалак издали на литовском языке

    23 Ноября 2019, 15:21

    ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - Посольством Казахстана в Литве совместно с Всемирной федерацией тогызкумалак было представлено первое методическое пособие по казахской национальной игре тогызкумалак на литовском языке, отпечатанное издательством «ŽARA». О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

    Презентация пособия и игры прошла в рамках 9-ой образовательной и инновационной выставки «Школа 2019» в Вильнюсе.

    Как отметил посол РК в Литве В. Темирбаев, эта интеллектуальная игра набирает популярность в Балтийском регионе. В 2018 году посольство совместно с Всемирной федерацией тогызкумалак представили игру в Латвии, а уже в 2019 году латышские игроки приняли участие в чемпионате мира по тогызкумалак в Стамбуле.

    В Литве знакомство с казахской национальной игрой состоялось в 2019 и весной уже были проведены первые соревнования среди учеников литовских школ. Казахстанский дипломат выразил уверенность, что с помощью пособия, электронная версия которого будет доступна на сайте посольства, удастся охватить большее количество желающих научиться «алгебре кочевников» по всей Литве.

    Пособие на литовском языке издано в рамках подготовки к предстоящему в 2020 году празднованию 175-летнего юбилея великого казахского мыслителя Абая. Известно, что Абай считался большим мастером этой стратегической игры. В январе следующего года посольство планирует провести в Вильнюсе очередные соревнования по тогызкумалак, посвященные 175-летию Великого Абая.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Наука Спорт
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