Посмотрим, где нужно усилить законодательство – спикер Сената о ЧП на шахте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Маулен Ашимбаев сказал, что над расследованием по ЧП на шахте в Шахтинске в данный момент работает спецкомиссия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большая трагедия. Сейчас все общество требует предпринять шаги, чтобы в дальнейшем максимально уменьшить такого рода ситуации. Желательно делать все необходимое, чтобы такого рода события больше никогда не повторялись. Главные вопросы: безопасность труда и почему эта трагедия произошла?», - сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах пленарного заседания Сената.

По его словам, над расследованием в данный момент работает спецкомиссия.

«Мы заслушаем представителей соответствующих госорганов, руководителей министерств и дальше посмотрим, где нужно усилить наше законодательство. При необходимости ужесточить ответственность, чтобы на производстве была обеспечена безопасность. Конкретно по какой причине это произошло - разберется комиссия. По итогам я готов еще раз встретиться с вами», - заключил спикер Сената.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария. Число погибших возросло до 5 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. Позже стали известны имена погибших.



