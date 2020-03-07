Послы стран Евросоюза посетили с кластерным визитом Шымкент и Туркестан

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 2-5 марта делегация послов стран-членов Европейского Союза во главе с Послом ЕС в Казахстане Свеном-Оловом Карлссоном посетили с кластерным визитом города Шымкент и Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба представительства Европейского Союза в Республике Казахстан.

В рамках визита в Шымкент послы провели двустороннюю встречу с акимом города Муратом Айтеновым. Стороны обсудили дальнейшее развитие отношений Европейского Союза и Казахстана и обозначили перспективные направления сотрудничества.

В своей речи посол ЕС Свен-Олов Карлссон отметил: «Мы приветствуем позитивное развитие Казахстана в сфере устойчивого экономического роста, модернизации и совершенствования инфраструктуры. Все это может открыть новые возможности для европейских компаний, которые могут привезти в страну свои товары и услуги, современные технологии и ноу-хау. ЕС является крупнейшим инвестором и торговым партнером Казахстана, у нас установлены тесные деловые связи с Казахстаном, и мы хотим развивать их дальше».

В ходе визита европейские дипломаты ознакомились с инвестиционными и экономическими возможностями для ведения бизнеса в регионе, посетили ведущие крупнейшие предприятия свободной экономической и индустриальной зоны, в том числе Шымкентский химико-фармацевтический завод «Химфарм», предприятие «Шымкентцемент» и компанию по производству силовых трансформаторов «Asia Trafo».

Делегация также встретилась c представителями гражданского общества и молодежью. В ходе визита в Южно-Казахстанский Университет им. М. Ауэзова (ЮКГУ) обсуждались вопросы академической мобильности, сотрудничества с европейскими университетами и участия в европейских образовательных программах. Послы провели неформальную встречу со студентами в формате Ambassadors Café, где обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества ЕС-Казахстан, регионального подхода ЕС в отношении Центральной Азии, а также поделились основами дипломатии и секретами лидерства.

В Туркестане состоялась встреча с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым и акимом города Рашидом Аюповым. Послы стран Европейского Союза отметили динамичное развитие города и региона, в частности в сфере инфраструктуры, инвестиций, транспорта и туризма. Казахстанская сторона презентовала гостям условия и возможности ведения бизнеса в Туркестанской области.

В стенах Международного Казахско-Турецкого университета им. Ходжа Ахмета Ясауи дипломаты ознакомилась с деятельностью учебного заведения и провели интерактивную дискуссию для студентов. Послы также посетили Молодежный ресурсный центр Туркестанской области, который оказывает поддержку активной молодежи в вопросах развития, занятости и волонтерства.

В рамках культурной программы, дипломаты также посетили духовно-исторических и памятные места.

Стоит отметить, что 1 марта вступило в силу Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Республикой Казахстан (СРПС), которое недавно было ратифицировано всеми государствами-членами ЕС. Казахстан является первой страной в Центральной Азии, заключившей подобное соглашение с Европейским Союзом в 2015 году. СРПС обеспечивает значительное укрепление экономических и политических связей между ЕС и Казахстаном, а также укрепляет сотрудничество в 29 ключевых областях, в том числе в секторах экономического и финансового сотрудничества, энергетики, транспорта, окружающей среды и изменения климата, занятости, социальных вопросов, культуры, образования и научных исследований.

Европейский Союз и Республика Казахстан установили дипломатические отношения 2 февраля 1993 года. За годы сотрудничества ЕС профинансировал более 350 проектов в Казахстане на общую сумму 180 миллионов евро. В 2018 году общий товарооборот между ЕС и Казахстаном составил более 26 миллиардов евро, в то время как в 1999 году он составлял всего 2,2 миллиарда долларов.

Казахстан поставляет 75% своей нефти в страны ЕС (около 6 % общего импорта ЕС) и является третьим крупнейшим поставщиком ЕС среди стран, не являющихся членами Организации стран-экспортеров нефти. Казахстан импортирует из ЕС машинное и транспортное оборудование, лекарственные препараты, а также химическую продукцию, пластмассовые изделия, медицинское оборудование и мебель.



