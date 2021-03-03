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    Послом Казахстана в Королевстве Марокко назначена Саулекуль Сайлаукызы

    3 Марта 2021, 18:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Саулекуль Сайлаукызы назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Марокко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указом Главы государства Сайлаукызы Саулекуль назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Марокко.

    Саулекуль Сайлаукызы родилась 22 октября 1968 года в городе Алматы. Окончила Алматинский педагогический институт иностранных языков, Дипломатическую академию МИД РК. Специалист в области международных отношений.

    Свою трудовую деятельность начала в 1992 году преподавателем французского языка Алматинского государственного университета имени Абая. В 1993 году переходит на дипломатическую службу в МИД в качестве референта отдела переводческого обеспечения. Работала в Центральном аппарате МИД РК на различных должностях, а также была командирована в посольства Казахстана во Франции, Израиле, Бельгии, Вьетнаме. В 2012-2015 годы возглавляла Институт дипломатии при Академии государственного управления при Президенте РК.

    До назначения Послом Казахстана в Марокко являлась заместителем директора Департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК.

    Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника IІ класса.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Президент Казахстана Назначения Африка
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