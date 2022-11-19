Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области

    19 Ноября 2022, 01:34

    АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ – Среднюю школу имени Ж. Ташенева поселка Аршалы, в которой вчера прогремел взрыв котла котельной, решено подключить к центральному теплоснабжению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили в пресс-службе акима Акмолинской области, сразу после взрыва котла был создан оперативный штаб под председательством первого заместителя акима Акмолинской области Малгаждара Таткеева. В работе по ликвидации задействованы все службы.

    «Принимаются оперативные меры по устранению последствий и подаче тепла. Работают пять большегрузных КамАЗов, два погрузчика для вывоза мусора, автокран и ассенизаторская машина. Проводятся работы по расчистке от завалов, вывозу мусора. За счет спонсоров ведутся работы по восстановлению 22 окон. В работах задействовано 50 человек из числа работников ГКП на ПХВ «Аршалы Су – 2030», Аршалынского РЭС, крестьянских хозяйств», - поделились в ведомстве.

    По информации управления образования региона, в школе обучаются 395 детей. В 2014 году в котельной были заменены два котла. В ноябре прошлого года была заменена дымовая труба.

    «Будем подключать школу к центральному теплоснабжению. Для этого завезли трубы длиной 400 метров, материалы. Едут специалисты. В понедельник мы полностью дадим тепло, школа будет работать в штатном режиме», - отметил М. Таткеев.

    Как добавили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, на место происшествия выезжали восемь сотрудников и одна единица техники ДЧС, 15 человек и две единицы техники местных исполнительных органов, пять сотрудников и одна единица техники районного отдела полиции, а также бригада скорой медицинской помощи.

    Ранее сообщалось, что в поселке Аршалы Аршалынского района в средней школе имени Жумабека Ташенева в отдельно стоящей котельной произошел разрыв котла. Госпитализированы трое разнорабочих школы. Незамедлительно на место ЧС выехали местные исполнительные органы и спасатели.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Образование Происшествия Акимат Отопительный сезон
    Новости по теме
    Новости по теме
    Газ взорвался в жилом доме на Сахалине: погибли 9 человек
    Школу на 100 мест открыли в Бескарагайском районе Абайской области
    Казахстанские школьники заняли второе место на олимпиаде по робототехнике в Дортмунде
    Около 200 студентов колледжей поборются за звание лучших
    Популярное
    1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
    2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
    5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    Новости партнеров