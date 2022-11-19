Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ – Среднюю школу имени Ж. Ташенева поселка Аршалы, в которой вчера прогремел взрыв котла котельной, решено подключить к центральному теплоснабжению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе акима Акмолинской области, сразу после взрыва котла был создан оперативный штаб под председательством первого заместителя акима Акмолинской области Малгаждара Таткеева. В работе по ликвидации задействованы все службы.

«Принимаются оперативные меры по устранению последствий и подаче тепла. Работают пять большегрузных КамАЗов, два погрузчика для вывоза мусора, автокран и ассенизаторская машина. Проводятся работы по расчистке от завалов, вывозу мусора. За счет спонсоров ведутся работы по восстановлению 22 окон. В работах задействовано 50 человек из числа работников ГКП на ПХВ «Аршалы Су – 2030», Аршалынского РЭС, крестьянских хозяйств», - поделились в ведомстве.

По информации управления образования региона, в школе обучаются 395 детей. В 2014 году в котельной были заменены два котла. В ноябре прошлого года была заменена дымовая труба.

«Будем подключать школу к центральному теплоснабжению. Для этого завезли трубы длиной 400 метров, материалы. Едут специалисты. В понедельник мы полностью дадим тепло, школа будет работать в штатном режиме», - отметил М. Таткеев.

Как добавили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, на место происшествия выезжали восемь сотрудников и одна единица техники ДЧС, 15 человек и две единицы техники местных исполнительных органов, пять сотрудников и одна единица техники районного отдела полиции, а также бригада скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в поселке Аршалы Аршалынского района в средней школе имени Жумабека Ташенева в отдельно стоящей котельной произошел разрыв котла. Госпитализированы трое разнорабочих школы. Незамедлительно на место ЧС выехали местные исполнительные органы и спасатели.



