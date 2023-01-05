Последствия ураганного ветра ликвидируют в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Восстановительные работы ведутся в Таразе после штормового ветра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне в Жамбылской области наблюдался ураган до 30 м/с и порывами до 50 м/с, на трассах снегопад, метель, ограничение видимости, заторы автомобилей. В городах Тараз, Жанатас, Каратау значительно пострадала городская инфраструктура.

«В связи со штормовым ветром в Таразе продолжаются работы по обеспечению безопасности населения и ликвидации последствий ветра, - сообщили в пресс-службе акима города Тараза. - Из-за урагана произошел обрыв кабелей, вышло из строя электрооборудование, зафиксировано падение деревьев, разрушение облицовки в многоэтажных домах».

От жителей города поступило 43 заявки на ремонтные работы и восстановление электроснабжения.

Заявки, в основном, касаются обрывов кабеля, аварийного отключения подстанции из-за замыкания кабеля. Уже 36 неполадок устранено, оставшиеся семь заявок отрабатываются аварийными бригадами. Всего в аварийных работах задействовано шесть бригад и шесть единиц специализированной техники.

В городе оказались повреждены три светофора. На данный момент восстановлена работа двух светофоров, оставшийся не функционирует из-за проблем с электроэнергией.

«На дачных массивах «Победа», «Юбилейный» и «Дорожник» произошло аварийное отключение из-за обрыва кабеля на линии компании «Казфосфат», запитывающего эти жилые массивы. Выехала аварийная группа, ведутся восстановительные работы, подключение к электросети. Подача газа и тепла горожанам производится в штатном порядке. На объектах образования и здравоохранения аварийных отключений не происходило», - пояснили в ведомстве.

В микрорайоне Байтерек с двух многоэтажных домов ураган сорвал парапет и сайдинг. Как отметили в городском акимате, для обеспечения безопасности горожан место падения облицовки огорожено.

Во время урагана в Таразе были повалены два дерева, одно из которых, находившееся на центральном проспекте Толе би, упало на стоявший под ним автомобиль.

По информации пресс-службы акима города Тараза, 4 января в областном центре зарегистрировано два случая травмирования горожан. С открытой черепно-мозговой травмой и переломом теменной кости 9-летний мальчик госпитализирован в нейрохирургическое отделение детской областной многопрофильной больницы областного центра.

«Состояние поступившего в больницу ребенка среднее. Второй человек получил медицинскую помощь и был направлен на домашнее лечение в амбулаторных условиях», - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в Жамбылской области 4 января наблюдались резкое ухудшение погодных условий, ураган порывами до 50 м/с, снегопад и нулевая видимость. Несмотря на предупреждения об ухудшении погодных условий, отправившихся в путь жамбылцев спасатели вызволяют их из снежного плена. Режим ЧС природного характера ввели в самом ветреном Сарысуском районе, где ураган повалил столбы линий электропередач и оставил без света и тепла город Жанатас. Зарегистрировано семь человек, получивших травмы различной степени тяжести из-за сильного урагана.

Фото: пресс-служба акима города Тараза.



