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    Последствия урагана устраняют в Петропавловске

    8 Июня 2023, 12:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске коммунальные службы устраняют последствия урагана, который прокатился по городу накануне вечером, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акимата города, без электричества оказались несколько микрорайонов города.

    «В ситуационный центр на номер 109 поступило 219 обращений, из которых 90% были связаны с отключением света. На 13 подстанциях города отключилось электричество. Основную часть подключили в течение нескольких часов. До утра без электричества остались объекты Промзоны, частично 20-й микрорайон, район рыбопитомника и некоторые объекты по улицам Гашека и Уалиханова. Аварийные бригады работали всю ночь. Подачу электроэнергии возобновляют. Аким города Руслан Анбаев сразу же выехал на объезд», - сообщила пресс-секретарь Эльмира Садвакасова.

    По городу рухнули 24 дерева. Жертв и пострадавших от обрушения нет. В первую очередь, коммунальные службы убрали деревья и ветки с проезжей части.

    В двух многоэтажках вода с крыши протекала на лестничные пролеты. В квартиры вода не попала. На место выезжали сотрудники акимата.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Погода
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