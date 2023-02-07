Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Последствия снегопада в Атырау устраняют 15 бригад электриков

    7 Февраля 2023, 17:04

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ В Атырау последствия снегопада и бурана устраняют 15 бригад энергетиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Атырау в связи с резким изменением погодных условий, сильным порывистым ветром со снегом участились аварийные отключения электричества. Снег попадает внутрь комплексных трансформаторных станций, находящихся на балансе физических и юридических лиц, вдоль воздушной электрической сети 6/10 кВ. В связи с этим происходит сгорание изоляторов и предохранителей 6/10 кВ, что приводит к отключению электроэнергии. В настоящее время ведется очистка от снега и ремонт городских электрических сетей, также к работе приступили пять оперативных бригад, два гидравлических подъемника, два бура», - сообщили в пресс- службе компании АО «Атырау Жарық».

    Всего, по их данным, в городе работают 15 бригад электриков.

    Ранее сообщалось, что из-за непогоды закрыта трасса Атырау-Астрахань.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Погода Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Три микрорайона Петропавловска почти сутки остаются без воды
    Отключение электричества в шести областях: аварийные работы завершены
    Как изменится система регулирования учета электроэнергии в РК
    Предотвратить подтопление города талыми водами поручено оперштабу в Атырау
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров