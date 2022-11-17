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    Последствия снегопада устраняют в Алматы

    17 Ноября 2022, 08:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 12 часов 16 ноября в городе Алматы началось выпадение снега, которое завершилось к 6 часов утра 17 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление развития коммунальной инфраструктуры.

    По информации ведомства, в целях предупреждения гололеда силами 126 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами. По состоянию на 06:00 часов 17 ноября использовано 2856 тонн.

    В городе выпало 8-10 см снега, в предгорной местности – до 16 см снега, в горных районах – до 21 см. Ночью были организованы колонны спецтехники по сгребанию снега. В верхней части города начаты работы по вывозу снега. Вывезено 105 м3.


    Ведутся работы по очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов. В ночной период было задействовано 414 ед. техники, в т.ч. 126 пескоразбрасывателей, а также 379 дорожных рабочих. С утра на улицы города выведены 452 ед. техники и 1280 дорожных рабочих.

    В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

    «Уважаемые алматинцы! В связи выпадением снега и понижением температуры воздуха, туманом, повышенной влажностью воздуха на дорогах и тротуарах прогнозируется образование гололеда, наледи. Призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров, в связи с повышенным риском возникновения аварий. Пешеходов просим соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам, не выходить из дома без острой необходимости. По прогнозу РГП «Казгидромет» в дневной период осадков не ожидается. Температура воздуха днем 17 ноября – 0...+2°С», - обратились к горожанам в ведомстве.
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