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    Последствия схода ледяного потока устраняют на набережной реки Есентай в Алматы

    13 Декабря 2022, 21:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы приступили к очистке набережной реки Есентай после схода ледяного потока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате сообщили, что 13 декабря в 16:00 на участке реки Есентай между улицей Жамакаева и проспектом Аль-Фараби из-за перепадов температуры воздуха зафиксировано таяние льда, образовавшегося из-за скопления шуги. После таяния льда ниже по реке в большем объеме поплыли ледяные глыбы (шугоход), которые повредили ограждения набережной зоны на участке между улицей Жамакаева и проспектом Аль-Фараби.

    «Сообщаем, что на дамбе-водоотделителе (распределитель воды между реками Киши Алматы и Есентай) образование и таяние льда не наблюдалось. Также на участке реки выше проспекта Аль-Фараби имеется отстойник (Есентайский водоприемник), который не позволяет ледяным глыбам спуститься ниже по течению и на момент шугохода оставался чистым. Ледяные глыбы вышли из русла реки до данного отстойника», - отметили в акимате.

    На данный момент сотрудниками управления экологии и окружающей среды города совместно районным акиматом, ДЧС Алматы и Службой спасения принимаются оперативные меры по очистке и восстановлению территории, ледяные глыбы будут собираться и вывозиться на Есентайский водоприемник.

    Ранее сообщалось, что сошедший лед снес ограждение на набережной реки Есентай в Алматы.

    Фото: ДЧС Алматы

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Акимат Видео Вода
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