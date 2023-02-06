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    Последствия подтоплений оперативно устранили в Жамбылской области

    6 Февраля 2023, 07:38

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области оперативно устранены последствия подтоплений талой и дождевой водой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МЧС РК.

    Жители населенных пунктов, где проводились неотложные работы, выражают благодарность спасателям и представителям местных исполнительных органов.

    В Меркенском и районе им. Т. Рыскулова продолжаются превентивные мероприятия, производится откачка талой воды с открытой территории, очищаются водоотводные каналы. В работах задействованы около 140 человек и более 40 единиц техники.

    Как сообщалось ранее, 200 человек и 45 единиц техники из подразделений МЧС Алматинской и Жамбылской областей и служб акиматов предотвратили подтопление пяти населенных пунктов.

    Как сообщили в Казгидромете, с 4 по 10 февраля в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областях возможны подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Происшествия Паводок МЧС
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