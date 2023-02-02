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    Последствия ледяного дождя устраняют дорожники Кызылординской области

    2 Февраля 2023, 12:15

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Минувшей ночью на территории Кызылординской области при минусовой температуре пошел дождь. Дорожники продолжают обрабатывать проезжую часть пескосоляной смесью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

    К данному часу введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

    Самара-Шымкент км 1563-1806, уч. с.Торетам-г.Кызылорда.

    Самара-Шымкент км 1474-1563, уч. п.Айтеке Би-с.Торетам.

    Самара-Шымкент км 1357-1474, уч. г.Аральск-п.Айтеке Би.

    Специалисты призывают пользователей автодорог республиканского значения Кызылординской области быть предельно осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не создавать дополнительных препятствий для работы дорожной техники. В случае возникновения нештатных ситуаций звонить нужно в круглосуточный колл-центр КазАвтоЖола по короткому номеру 1403.

    С начала года для обработки республиканской сети автодорог израсходовано порядка 22 тысячи кубометров пескосоляной смеси. В работах по зимнему содержанию задействовано порядка 400 единиц спецтехники и 700 дорожных рабочих.


    Фото: facebook.com/kazautozhol

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кызылординская область Дороги Погода Кызылорда
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