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    Последствий приватизации оборонной промышленности Казахстана опасаются депутаты

    22 Июня 2023, 14:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Приватизация предприятий оборонно-промышленного комплекса для государства может иметь опасные последствия. Об этом заявил депутат Сената Геннадий Шиповских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За годы независимости в этой важной сфере произошел ряд изменений. Большинство предприятий оборонно-промышленного комплекса на сегодня приватизированы и находятся в частной собственности. На сегодняшний день в состав активов акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», являющегося ядром отечественного оборонно-промышленного комплекса, входят 15 предприятий, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы», планируется реализовать 4 актива, один из них, коем является АО «Тыныс», уже продано в мае», - сказал Геннадий Шиповский в своем депутатском запросе на заседании Сената.

    Депутат обеспокоен тем, что после продажи существует риск того, что «Казахстан Инжиниринг» не сможет в полной мере обеспечить вооруженные силы наиболее востребованным вооружением и военной техникой.

    «Приватизация предприятий ОПК для государства может привести к следующим опасным результатам: сокращение возможностей государства контролировать частную оборонный комплекс, участие иностранных инвесторов в оборонной промышленности в будущем, отсутствие гарантий того, что ее деятельность не будет использована против государства, а также возможность потери военно-промышленного комплекса в кризисных ситуациях. В связи с этим требуем не допустить приватизации объектов, влияющих на состояние национальной безопасности страны», - добавил сенатор.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Минобороны РК Сенат Парламента
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