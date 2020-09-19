«Последняя миля», «подъем/приземление спутниковых сигналов»: первый казахстанский телепорт в действии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Первый казахстанский телепорт был создан в 2014 году на базе Центра космической связи (ЦКС) «Көктерек» - резервного наземного комплекса управления (РНКУ) космическими аппаратами связи и вещания «КazSat». О том, что такое Телепорт, в чем заключаются его задачи и перспективы, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор ЦКС «Коктерек» Роман Ермашов.

- Роман Сергеевич, когда и как появилась идея создания телепорта?

- Коротко расскажу о самом центре. Современный технологический ЦКС «Көктерек» был построен в Илийском районе Алматинской области и сдан в эксплуатацию в июне 2013 года как аналог основного действующего ЦКС «Акколь». Оба объекта являются основой наземной инфраструктуры космической системы связи и вещания «KazSat», создание, эксплуатацию и развитие которой ведет наш коллектив - АО «Республиканский центр космической связи».

Главное предназначение ЦКС «Көктерек» - это резервное управление, контроль, поддержание технических и баллистических характеристик космических аппаратов серии «KazSat», а также мониторинг полезной нагрузки спутников связи. С целью расширения видов предоставляемых телекоммуникационных услуг руководством РЦКС в 2014 году было принято решение о создании на базе РНКУ первого казахстанского Телепорта, обеспечивающего взаимодействие между спутниковыми и наземными сетями связи.

- Можно ли объяснить, в чем заключается это взаимодействие? В описании задач телепорта говорится об услугах Collocation, Last-mile, Pre-hubbing. Что это значит?

Это значит, что мы можем предоставлять потенциал ЦКС «Көктерек, его современную инфраструктуру компаниям спутниковой связи, заинтересованным в бесперебойной и эффективной работе своих спутниковых сетей. Например, услуга «Collocation» предоставляет возможность клиенту разместить свое серверное и телекоммуникационное оборудование для обеспечения его полной надежности и безопасности. «Последняя миля» - («Last mile») позволяет заказчику обеспечить канал связи от места расположения клиента до ЦКС «Көктерек» с заданными техническими характеристиками. А услуга «Pre-hubbing» - «подъем-приземление сигнала на спутники связи» дает возможность подъема-приземления трафика на борт спутников серии «KazSat» и довести услуги в любую точку Казахстана, а также на территорию сопредельных государств.

Такое многоцелевое использование технологически современной площадки ЦКС «Көктерек» является сегодня одним из этапов успешного развития информационно-коммуникационной отрасли Республики Казахстан.

- Каков экономический эффект работы телепорта в целом для предприятия?

- Телепорт создавался не только для предоставления новых услуг, но, и в первую очередь, с целью снижения финансовой нагрузки на РЦКС в части содержания РНКУ. Ведь наш «Көктерек» - это большой и сложный технологический центр с собственной автономной системой жизнеобеспечения и наша задача – оперативное и качественное резервирование работы всей космической системы связи и вещания «Kazsat» в случае нештатной ситуации. Поддержание систем в круглосуточном режиме и полной готовности требует немалых затрат. По экономической составляющей скажу коротко: в 2014 году телепорт начал эксплуатироваться, и уже в 2016 году все затраты на создание телепорта полностью окупились. Что касается в целом экономического эффекта работы ЦКС «Көктерек», то наличие резервного комплекса управления, безусловно, дало значительную экономию предприятию. Ведь услуги резервирования основного центра управления нам раньше предоставляли зарубежные партнеры. Теперь же у нас есть свой, современный резервный центр управления космическими аппаратами «КazSat».

- Кто сегодня является клиентами телепорта, какие перспективы есть для его развития?

- Клиентами нашего телепорта являются такие крупнейшие операторы связи, как АО «Астел», ТОО «Телсервис», Алма-ТВ, ТОО «АзияNetCom» и другие.

В данное время ведутся переговоры по привлечению клиентов ТОО «КарТел» и АО «НИТ». Если говорить о потенциале телепорта, то около половины его мощностей имеются в резерве, телепорт сможет принять примерно ещё столько же, сколько на сегодня обеспечивает услуг.

Хочу подчеркнуть, что обслуживание телепорта обеспечивается силами тех же специалистов, которые ведут в РНКУ работу по управлению космическими аппаратами и мониторингу работы спутников. То есть успех работы зависит от профессионализма, слаженности и умению оперативно действовать в экстренных ситуациях. Вот, например, нынешним летом рядом с нашим центром случился степной пожар, который был потушен самими сотрудниками, с помощью собственной техники центра. Недавно успешно, своими силами, провели большую работу по замене водяного насоса, который находился в одной из подземных скважин на глубине 220 метров. Основной состав коллектива ЦКС «Көктерек» это специалисты, которые работают здесь со дня создания РНКУ. И одним из перспективных направлений развития центра космической связи считал и всегда считаю надежные, профессиональные кадры. С этим у нас тоже порядок.

- Спасибо за интервью! Новых успехов и начинаний!