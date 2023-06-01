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    Последний звонок прозвенел для 41-летней учащейся в колонии Карагандинской области

    1 Июня 2023, 20:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Для 56 учащихся в колониях Карагандинской области прозвенел последний звонок. Самой старшей из учениц 41 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    1 июня для учащихся ОШ №3 при учреждениях №32 и №35 ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау выдался особенный день – празднование последнего звонка.

    Кроме того, в этом году школа при учреждении №32 женской колонии празднует свой 20 летний юбилей. Женщины-осужденные очень серьезно подготовились к данному мероприятию, нарисовали стенгазету, посвятили педагогам стихи собственного сочинения, исполнили песни, инсценировали прощальный диалог со школой, исполнились флешмоб.

    С поздравительной речью выступила директор школы., которая дала слова напутствия ученикам и выпускникам школы. Самой старшей ученице 41 год, она уверена, что учиться никогда не поздно, ведь не стыдно не знать, стыдно не учиться.

    Также, 26 осужденных из мужской колонии учреждения №35 поселка Карабас в этом году после сдачи итоговой аттестации получат документы государственного образца, с которыми можно поступать в любые учебные заведения Республики Казахстан. Торжественную линейку открыл директор школы, поздравив выпускников, он также пожелал им благополучной сдачи экзаменов.

    «Примите искренние поздравления с праздником последнего звонка! Вы молоды, энергичны, и перед вами открыты все дороги. Пусть любая задача будет вам по плечу и ни одна трудность не испугает. Верьте в свои силы. Желаем вам счастливого будущего и успешной самореализации! А тяга к знаниям пусть вас никогда не покидает», - поздравил учащихся заместитель начальника учреждения Еркебулан Акшолаков.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ДУИС
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