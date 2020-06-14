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    Последний спутник китайской навигационной системы «Бэйдоу» готов к запуску

    14 Июня 2020, 20:55

    ПЕКИН-СИЧАН.КАЗИНФОРМ – Последний геостационарный спутник глобальной навигационной системы «Бэйдоу-3» и ракета-носитель серии «Великий поход-3» доставлены на стартовый комплекс и установлены на пусковую систему на космодроме «Сичан» в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Завершены предстартовые запланированные наземные проверочные и технические испытательные работы со спутником навигационной группировки «Бэйдоу-3» и системами ракеты-носителя «Великий поход-3», - говорится в распространенном в воскресенье Канцелярией по управлению спутниковой навигационной системой КНР информационном сообщении.

    «Запуск будет осуществлен в ближайшее время», - отмечается в сообщении.

    Как ранее сообщалось, после запуска последнего спутника власти Китая объявят о завершении формирования глобальной навигационной система «Бэйдоу-3».

    Напомним, что китайская спутниковая навигационная группировка «Бэйдоу» развертывалась в три этапа: к 2000 году была сформирована часть системы «Бэйдоу-1», обеспечивающая покрытие территории Китая; к 2012 году – «Бэйдоу-2», охватывающая Азиатско-Тихоокеанский регион; к 2020 году – «Бэйдоу-3», которая позволит обеспечить глобальный охват навигационной группировки. Система «Бэйдоу-3» включает 30 спутников, 29 из которых уже выведены на околоземную орбиту.

    Космодром «Сичан» расположен в провинции Сычуань на юго-западе Китая, его строительство началось 1970-х годах. На космодроме находятся два стартовых комплекса.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Освоение космоса Связь, ТВ, IT Китай
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