После знакомства с Нурланом Коянбаевым кенийцы запели на казахском языке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Опасно ли снимать кино в Африке, и какую казахскую песню выучила музыкальная группа из Кении, рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» продюсер и актер фильма «Бизнес по-казахски в Африке» Нурлан Коянбаев и актер Жан Байжанбаев.

Казахстанские кинематографисты уже снимали фильмы в Азии, Европе и Америке, но еще никто не отправлялся за вдохновением в Африку. Первой стала съемочная группа фильма «Бизнес по-казахски», которая отважилась снять третью часть полюбившейся казахстанцам истории в Африке.

По словам актера Жана Байжанбаева, определенные опасения были - неизведанный менталитет, новый климат, кроме того, Найроби считается одним из опаснейших городов мира в плане преступности.

«Прививки от малярии и желтой лихорадки мы не делали, для поездки в Кению это не обязательно. В Найроби мы не гуляли, там действительно нельзя гулять, гостиницы были на военном режиме с автоматчиками. Но при этом мы уложились в свой график. Сложностей особых не было. Там во время съемок была зима, мы замерзали, ощутили африканскую прохладу, но потом привыкли. Экстремальные ситуации были, когда, например, лев выбегал на съемочную площадку, но там у нас были рейнджеры, они обеспечивали безопасность. Нас никто не грабил, не бил, мы просто отработали то, что нужно было, съемки были комфортными», - поделился впечатлениями Жан Байжанбаев.

Мало того, что об африканских странах ходят разные слухи, так еще и не было никаких контактов и зацепок.

«Надо было решать, договариваться. Несмотря на стереотипы, по приезду мы увидели очень добрых людей. Найроби с виду не хуже Алматы. Большой город, 6-7 миллионов жителей. Но бедность есть. Есть слишком богатые и слишком бедные, среднего класса очень мало. На переговоры и поиски партнеров ушло около полугода. О Казахстане они ничего не знали, только про Головкина слышали. Это другой материк, им сложно все знать. Это мы в школе привыкли, что должны все знать - географию, историю разных стран проходим. В других странах по-другому учат. В мае нашли продакшн-компанию в Кении. В июне уже туда съездили и отснялись за 23 съемочных дня. Также в Дубае сняли за 10 съемочных дней. От нас было человек 15, местный продакшн составлял большинство, человек 40», - пояснил Нурлан Коянбаев.

По сюжету фильма, полюбившиеся всем по фильмам «Бизнес по-казахски» и «Бизнес по-казахски в Америке» герои Жомарт, Ален, Еркош, Айсулу, Макпал, Женис отдыхают в ОАЭ. Это свадебное путешествие Жомарта и Айсулу, Алена и Макпал, но они не могли не взять своих родственников, в свое время спасших гостиницу Жомарта от разорения. Отдых так и прошел бы без особых происшествий, если бы не встреча с одним кенийцем и жажда приключений некоторых героев.

Добрая веселая комедия наполнена юмором, как с казахстанским, так и с кенийским оттенком. Более того, ради фильма местная кенийская музыкальная группа выучила казахскую песню.

«Мы заранее на 5 дней ездили изучать традиции, чтобы в сценарии все отразить, шла кропотливая работа. Племя было настоящее, съемки шли в деревне масаи. Кенийская продакшн-группа много не знала про нашу страну. Местные музыканты долго учили нашу песню «Сагындым Алматы», они долго не могли ее освоить. Но в итоге они молодцы, постарались и спели на казахском языке. Вся кенийская сторона профессионально помогла, отработала»,- рассказал Нурлан Коянбаев.

Во время съемок случился настоящий культурный взаимообмен между Кенией и Казахстаном.

«Когда мы прощались с кенийской группой, они сказали очень интересную вещь. Им понравились мы, казахстанцы, наш менталитет. Они сказали, что по нам видно, что мы такие добрые, и хотя не работаем, как Голливуд, но когда надо, можем включиться в 6 утра, им даем фору и пример. Мы для них - другие, им интересно было поработать с нами. В конце съемок вещами, финансами мы помогли местному племени. Хотелось помочь, потому что они нам тоже помогали», - заключил Нурлан Коянбаев.

Увидят ли кенийцы этот фильм, пока не известно, так как для этого нужно его переводить, искать дистрибьюторов.

А пока прокат картины «Бизнес по-казахски в Африке» стартует в Казахстане 27 декабря.