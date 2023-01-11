Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    После взрыва жилой дом обесточили в Караганде

    11 Января 2023, 01:45

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В 16-этажном доме в Караганде, где произошел взрыв, прекращена подача электроэнергии. На месте работают спасатели и эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полностью произведена эвакуация. Все 126 квартир будут эвакуированы. Сейчас работает следственно-оперативная группа. На данный момент есть локализация. В квартире, где произошел взрыв, работают эксперты. Дом сейчас находится без электричества, но тепло в доме есть. По завершению работы экспертов будем думать о возвращении людей в квартиры. На данный момент жильцы семи квартир находятся в общежитии университета. Часть людей находится в пункте обогрева - автобусы и дежурная вахтовка. В автобусах организовано горячее питание», - сообщил и.о. акима Караганды Мейрам Кожухов.

    Он также проинформировал о состоянии соседних квартир. По его словам, пострадали нижние квартиры по стояку, но не от огня, а от воды. После завершения работы экспертов, власти будут решать вопрос о восстановлении этих квартир.

    10 января в 21:29 произошел пожар в 16-этажном одноподъездном 127-квартирном жилом доме по проспекту Республики, 18/2 в Караганде. На месте ЧП сейчас находится аким области Ермаганбет Булекпаев. Он сообщил, что эвакуированных жителей сейчас распределяют по гостиницам.

    Как сообщил начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов, после взрыва с балкона восьмого этажа выпал человек. Он жив. Его доставили в медучреждение.

    Позже в ДЧС Карагандинской области заявили, что в квартире, где произошел взрыв, газовое устройство не обнаружили.

    Фото: пресс-служба ДЧС области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Видео Регионы Взрыв Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карагандинские паралимпийцы готовятся к главным стартам 2023 года
    Взрыв произошел в котельной в Талдыкоргане
    Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
    По факту взрыва в жилом доме Караганды заведено уголовное дело
    Популярное
    1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
    2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
    3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
    4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
    5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау
    Новости партнеров