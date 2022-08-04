Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • После взрыва на складе с боеприпасами на западе Берлина бушует пожар

    4 Августа 2022 19:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Причина взрыва в районе Груневальд выясняется. Сообщений о пострадавших нет. Огонь пока не взят под контроль. В окрестностях прервано железнодорожное движение, перекрыт отрезок автобана 115, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

    В районе Груневальд на западе Берлина 4 августа произошел взрыв на складе, где среди прочего хранятся боеприпасы и пиротехника. Начался сильный пожар. Из-за дальнейших взрывов и разлетающихся обломков пожарные команды пока не приступили к тушению пламени. По словам представителя полиции, причина взрыва выясняется. Огнем охвачена площадь в полтора гектара.

    На месте работают более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, к объекту прибыли полицейские водометы. Запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ.


    Сообщений о раненых и погибших пока не поступало. По данным экстренных служб, жилым домам ничто не угрожает. Ближайшие жилые дома находятся не менее чем в двух километрах от места происшествия.

    Движение региональных поездов в западном направлении приостановлено. Пока неизвестно, в какой степени пострадало движение поездов дальнего следования. Участок автобана 115 перекрыт в обоих направлениях.

    Власти призвали жителей Берлина по возможности избегать появления в районе пожара, а также не посещать лес Груневальд. Предупреждения распространяются в том числе через мобильные приложения. Жильцам прилегающих районов рекомендовали держать окна и двери закрытыми, а также не включать кондиционеры.

    В последние дни в Берлине стоят жаркие и засушливые дни. Это может повлиять на развитие пожара и создать проблемы для экстренных служб.



    Фото: dw.com
    #Германия #Видео #Мировые новости #Взрыв #Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Склад горел в центре Алматы
    Продажи электрообогревателей увеличились в Германии
    Взрыв произошел на заводе во Франции, есть пострадавшие
    Лесные пожары в Павлодарской области - на сельские акиматы поданы иски
    Популярное
    1 Назначен заместитель прокурора Атырауской области
    2 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
    3 Ушел в отставку замакима Атырауской области
    4 Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе
    5 Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области