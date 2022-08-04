После взрыва на складе с боеприпасами на западе Берлина бушует пожар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Причина взрыва в районе Груневальд выясняется. Сообщений о пострадавших нет. Огонь пока не взят под контроль. В окрестностях прервано железнодорожное движение, перекрыт отрезок автобана 115, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

В районе Груневальд на западе Берлина 4 августа произошел взрыв на складе, где среди прочего хранятся боеприпасы и пиротехника. Начался сильный пожар. Из-за дальнейших взрывов и разлетающихся обломков пожарные команды пока не приступили к тушению пламени. По словам представителя полиции, причина взрыва выясняется. Огнем охвачена площадь в полтора гектара.

На месте работают более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, к объекту прибыли полицейские водометы. Запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ.





Сообщений о раненых и погибших пока не поступало. По данным экстренных служб, жилым домам ничто не угрожает. Ближайшие жилые дома находятся не менее чем в двух километрах от места происшествия.

Движение региональных поездов в западном направлении приостановлено. Пока неизвестно, в какой степени пострадало движение поездов дальнего следования. Участок автобана 115 перекрыт в обоих направлениях.

Власти призвали жителей Берлина по возможности избегать появления в районе пожара, а также не посещать лес Груневальд. Предупреждения распространяются в том числе через мобильные приложения. Жильцам прилегающих районов рекомендовали держать окна и двери закрытыми, а также не включать кондиционеры.

В последние дни в Берлине стоят жаркие и засушливые дни. Это может повлиять на развитие пожара и создать проблемы для экстренных служб.









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