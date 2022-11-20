После выборов развитие нашей страны получит особый импульс – Каракат Абден

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В избирательной кампании этого года население проявляет высокую заинтересованность и активность. Об этом сообщила кандидант в Президенты РК Каракат Абден на внеочередных президентских выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надеюсь, что после этих выборов развитие нашей страны получит особый импульс. С учетом демократических движений в нашем государстве, мы все вместе будем работать для построения справедливого и обновленного Казахстана», – сказала Каракат Абден.

Кандидат считает, что в предстоящие 7 лет будут сделаны эффективные шаги в развитии страны.

Как сообщалось ранее, кандидат в Президенты РК Каракат Абден проголосовала на внеочередных президентских выборах. Вместе с предвыборным штабом кандидат провела мероприятия в Алматинской, Кызылординской, Павлодарской, Актюбинской, Жамбылской областях, городах Шымкент, Алматы и Астана, а также в других населенных пунктах.

Напомним, сегодня во всех регионах страны и в 53 зарубежных представительствах Казахстана проходят внеочередные выборы Президента РК.



