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    После трехмесячного перерыва на Байконуре готовят к запуску ракету

    20 Августа 2023, 17:58

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 20 августа 2023 года на космодроме Байконур объявлен третий стартовый день. Значит, до космического запуска остается три дня, и ракета вывозится на стартовый комплекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этот раз к пуску готовится ракета космического назначения (РКН) «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-24». Рано утром РКН была вывезена из монтажно-испытательного комплекса и по железнодорожным путям доставлена на стартовую площадку №31.

    После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе, специалисты предприятий госкорпорации «Роскосмос» продолжили ее подготовку к пуску. В течение нескольких суток будут проводиться проверки ракеты-носителя, наземного оборудования к предстоящему старту.

    Запуск грузового корабля «Прогресс МС-24» ракетой-носителем «Союз-2.1а» запланирован на 23 августа в 7 часов 8 минут по времени Астаны.

    Космический грузовик доставит на МКС около 2,5 тонн грузов для поддержки работы станции и обеспечения жизнедеятельности экипажей.

    Это будет первый пуск с Байконура после трехмесячного перерыва. Предыдущий старт с казахстанского космодрома состоялся 24 мая, когда к Международной космической станции (МКС) отправился грузовой корабль «Прогресс МС-23.

    Сегодня на Международной космической станции работает экипаж 69-ой длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева (командир МКС-69), Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, а также астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна, Уоррена Хобурга и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Освоение космоса Байконур
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