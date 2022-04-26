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    После требования жителей в одном из районов Алматы построят государственную школу

    26 Апреля 2022, 15:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Бостандыкского района Алматы выступили против строительства жилого комплекса и частной школы на участке между бульваром Бухар Жырау и улицей Минина. Они просят построить государственную школу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жильцы района свои требования озвучили на встрече с акимом Бостандыкского района.

    В управлении городского планирования и урбанистики Алматы сообщили, что на участке между бульваром Бухар Жырау и улицей Минина планируется строительство многоквартирного жилого комплекса и государственной общеобразовательной школы на 900 мест площадью 1,26 гектаров.

    По данным пресс-службы акимата, на сегодня в городе ведется строительство 5 школ на 7,5 тыс. мест в микрорайонах Калкаман-2, Кайрат, Дархан, Мәдениет и Нуркент, строительство пяти пристроек к школам №№48, 191, 125, 146, 9 на 1270 мест. Также строятся две частные школы на 2400 мест в микрорайоне Шугыла в Наурызбайском районе.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Строительство Жилье
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