После суицида Линдера главного тренера сборной Казахстана по тяжелой атлетике отстранили от должности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бахыт Ахметов отстранен от должности главного тренера национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Данное решение было принято в Алматы по итогам рассмотрения министром культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой и руководством Федерации тяжелой атлетики Казахстана жалоб от атлетов и тренеров в отношении тренерского штаба национальной сборной», - сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики.

Федерация совместно с Национальным олимпийским комитетом РК намерены провести отбор кандидатов в тренерский штаб национальной сборной команды во время предстоящего Чемпионата Республики Казахстан по тяжелой атлетике на основании критериев, разработанных для этих целей.

Ранее от должности был освобожден старший тренер мужской национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике Сергей Седов.

Напомним, Департаментом полиции Алматинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти тяжелоатлета Альберта Линдера. В связи с чем ФТА РК намерена оказать следствию всю необходимую поддержку.

Казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер скончался в результате суицида на 26-м году жизни 17 сентября. Он был чемпионом мира среди юношей, чемпионом Азии, победителем и рекордсменом Универсиады, многократным чемпионом Казахстана.



