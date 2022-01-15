Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    После снятия режима ЧП блокпосты и усиленные наряды полиции сохранятся в Акмолинской области

    15 Января 2022, 06:18

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на то, что в Акмолинской области с 7 утра 15 января отменяется режим чрезвычайного положения, в регионе останутся несколько блокпостов. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «13 января приказом руководителя областного штаба по борьбе с терроризмом в Акмолинской области введён умеренный «желтый» уровень террористической угрозы. Данный уровень при отмене режима ЧП предусматривает сохранение отдельных блокпостов, выставление усиленных нарядов полиции на улицах, площадях, железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в аэропортах. Досмотровые меры в отношении граждан и транспортных средств будут сохранены для всеобщей безопасности», - отметили в областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

    В ведомстве также призвали акмолинцев быть внимательными, находясь в общественных местах, не оставлять без внимания бесхозные сумки, пакеты, рюкзаки и иные предметы, а о всех случаях находок и подозрительных лицах сообщать на телефон полиции: «102».

    Ранее сообщалось об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской области.

    Как следует из постановления Президента РК, 15 января 2022 года с 7:00 чрезвычайное положение в границах Акмолинской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 737 «О введении чрезвычайного положения в Акмолинской области», отменяется.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Безопасность МВД РК ЧП-2022
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам