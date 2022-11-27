После сильной метели открыли несколько дорог в Жетысуской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Дороги, которые были закрыты вечером 26 ноября из-за метели, открыли для всех видов авто в Жетысуской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Алматинского областного филиала АО «НК «КазАавтоЖол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор», 27 ноября с 07:00 открыто движение на автодороге республиканского значения «Алматы-Оскемен» (с 16 км - 241 км).

Также с 09:00 открыто движение на автодороге «Сарыозек-Коктал» (с 45 км - 68 км), с 10:00 на дороге «Ушарал-Достык» (9 - 184 км, город Ушарал - станция Достык), с 13:20 на автодороге «Алматы-Оскемен» - «село Колбай - граница Абайской области» (485 - 615 км).

Ранее сообщалось, что в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех авто на нескольких участках.



