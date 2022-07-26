После сдачи ПЦР-анализа можно остаться инвалидом - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казнете распространяется аудиосообщение, записанное неизвестной женщиной. В нем она говорит о том, что методика проведения ПЦР-тестирования повреждает мозг, среднее ухо, делает людей инвалидами и нужна вовсе не для определения вируса, а для массового сбора ДНК. Также, по ее словам, наборы для ПЦР-анализов на COVID-19 закупали еще до пандемии, в 2017 году. Все это старые фейки. Портал stopfake.kz разобрал их по порядку, передает МИА «Казинформ».

1. «Для забора биоматериала при ПЦР-анализе используются острые спицы»

Это неправда. Стики, которыми берут мазок из рото- и носоглотки, представляют собой палочку с неострым концом, обмотанным полиэстером или вискозой. Поцарапать слизистые оболочки ей нельзя.

2. «При проведении ПЦР-анализа повреждают евстахиевы трубы»

Это не так. Евстахиевы трубы, или также слуховые трубы, соединяют носоглотку со средним ухом. При заборе слизи из носоглотки стик вставляется таким образом, что эту трубу не задевает, а следовательно, не может травмировать.

3. «При проведении ПЦР-анализа можно травмировать мозг»

Это совершенно не так. При проведении ПЦР-анализа достать стиком до мозга невозможно. Дело в том, что мозг отделен от носо- и ротоглотки слоем мышц и фасций, а также основанием черепа. Кроме того, мозг защищен гематоэнцефалическим барьером, который стиком для забора слизи для ПЦР-теста проткнуть или поцарапать невозможно. Описан единственный случай, когда после забора материала для ПЦР-анализа у женщины случилась утечка цереброспинальной жидкости, содержащейся в мозгу. Однако, как сказано в описании случая, у пациентки с рождения была деформирована кость основания черепа, в результате чего часть мозговой ткани опустилась в носовую полость.

4. «ПЦР-тесты – на самом деле сбор ДНК»

Это старый фейк, циркулировавший в Сети еще в 2020 году. Тогда его опровергали фактчекеры порталов Politifact и USAToday. Нет никаких оснований полагать, что мазки, взятые для анализа на COVID-19, направляли в лаборатории для геномного секвенирования, а после хранили полученные данные для каких-либо зловещих целей.

5. «Создатель ПЦР-тестов лично заявил, что они не могут определять инфекцию»

Это утверждение тоже является ложью. Кэрри Мюллис, создатель технологии ПЦР-анализа, никогда не говорил о COVID-19 и способах определения этой болезни. Дело в том, что он умер еще до начала пандемии и знать о ней просто не мог. Его цитата, которая распространялась в социальных сетях о неспособности ПЦР-технологии к обнаружению патогена, относилась к ВИЧ-инфекции, а не к коронавируcу SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19.

6. «Страны начали закупать наборы для ПЦР-анализов еще в 2017 году»

Это старый фейк, который был опровергнут еще в 2020 году. Следует понимать, что сама методика ПЦР-анализа была разработана еще в 1993 году. При помощи этого метода проводят анализы не только на COVID-19, но и на ряд других заболеваний. Оборудование для проведения этих анализов страны закупали регулярно, в том числе и в 2017 году. Весной 2020 года купленные наборы для проведения ПЦР-анализа на различные инфекции на сайте World Integrated Trade Solution (WITS) пометили как оборудование для борьбы с COVID-19. Это было сделано для того, чтобы наборы было легче отслеживать на порталах о закупках.

Таким образом, в 2017 году наборы для определения вируса SARS-CoV-2 не закупали. Тогда были куплены наборы для ПЦР-анализа на другие инфекции, которые в 2020 году пометили как оборудование для борьбы с COVID-19.

Из всего этого следует, что распространяемое аудио – это набор старых и давно опровергнутых фейков, не имеющих никакой доказательной базы. Верить этой рассылке не нужно.



