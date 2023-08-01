Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    После прыжка с парашютом погиб мужчина в Астане

    1 Августа 2023, 15:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане после прыжка с парашютом погиб мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию в сети распространила его сноха. По официальным данным, при неправильном приземлении мужчина сломал таз.

    В компании, которая организовывает прыжки с парашютом, подтвердили случившееся.

    «Вчера действительно мужчина при неправильном приземлении сломал таз. На аэродроме он находился в сознании. Его увезла скорая. Дальше уже действовали врачи. К сожалению, с нами никто не связывался, и мы сейчас узнаем это от людей из соцсетей. У нас квалифицированные инструкторы с многолетним стажем, инструктаж очень подробный, со всеми нюансами правил безопасности. Дежурных медиков у нас действительно нет, но есть всё необходимое для оказания первой медицинской помощи, которую мы при необходимости оказываем. При переломе таза всё, что мы могли сделать, это оставить человека в неподвижном состоянии и дождаться скорой помощи», - написали в ответе на комментарии.

    Эту информацию также подтвердила пресс-служба столичного департамента полиции.

    «31 июля текущего года в дежурную часть УП района Алматы поступила информация из многопрофильной городской больницы о том, что в реанимационном отделении скончался пациент. Установлено, что 58-летний мужчина был доставлен бригадой скорой помощи с парашютного клуба, расположенного по трассе Астана - Кокшетау, в реанимационное отделение больницы с тяжелыми травмами», - сообщили в ведомстве.

    Как отмечают в ДП Астаны, по данному факту начато досудебное расследование, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка согласно действующему законодательству. Иные данные на основании статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Происшествия МВД РК полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мы окажем всю необходимую поддержку семьям наших коллег - «АрселорМиттал Темиртау»
    Ликвидационные работы на шахте «Казахстанская» продолжаются – МЧС
    Найдено тело пятого горняка, погибшего на шахте «Казахстанская»
    Пожар на газозаправочной станции произошел в Алматинской области
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области