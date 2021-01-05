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    После прихода туристов остаются тонны мусора – Минэкологии будет бороться с бескультурьем

    5 Января 2021, 15:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев заявил о низком уровне экокультуры у казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пандемия показала спрос на внутренний туризм. Но это также продемонстрировало и низкую экокультуру наших граждан. У нас в Казахстане множество уникальных мест. Природные парки, заповедники - везде после прихода туристов остаются тонны мусора. И это не может бесследно отразиться на природе. Также в последнее время имели место факты незаконных порубок, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников в населенных пунктах», - сказал Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК.

    Он напомнил, что по поручению Главы государства Министерством совместно с заинтересованными госорганами проработан ряд мер, направленных на ужесточение наказания за нарушения по вырубке деревьев.

    «В результате этого будет предусмотрена компенсационная посадка деревьев в тридцатикратном размере при незаконной вырубке, уничтожении, повреждении деревьев, занесенных в Красную книгу РК, а также десятикратная посадка за гибель зеленых насаждений на прилегающей территории физических и юридических и лиц. Ранее таких норм не было.

    Кроме того, внесены изменения в Базовые ставки для исчисления размера вреда, причиненного нарушением лесного законодательства», - отметил министр.

    «Так, увеличены размеры возмещения ущерба с 6 до 1000 МРП за каждое незаконно срубленное дерево, занесенное в Красную книгу. Помимо этого, внесены изменения в Административный и Уголовный кодексы в части ужесточения санкций», - заключил глава Минэкологии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Туризм Экология
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