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    После попытки суицида пресс-секретарь департамента полиции Шымкента вернулась на работу

    25 Июля 2022, 13:18

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – После попытки суицида пресс-секретарь департамента полиции Шымкента вернулась на работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В беседе с журналистами Молдир Бекеева призналась - несмотря на то, что врачи были против ее выхода на работу, она все же вернулась на работу. С прошлой среды она уже трудится на посту официального представителя департамента полиции города Шымкент – руководителя управления внутренних и внешних коммуникаций, пресс-секретаря.

    Ранее сообщалось, что начальник управления внутренних и внешних коммуникаций департамента полиции города Молдир Бекеева обратилась с заявлением об уходе с должности, также попыталась совершить суицид. На своей странице в Facebook она написала о том, что на такой шаг ее подтолкнуло давление со стороны руководства департамента полиции. Ситуацию прокомментировали в управлении собственной безопасности ДП Шымкента.

    Позже было начато досудебное расследование по факту попытки суицида (доведения до самоубийства) пресс-секретаря департамента полиции города Шымкента Молдир Бекеевой.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МВД РК Шымкент
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