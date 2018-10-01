После пластической операции скончалась женщина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - После пластической операции скончалась женщина в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Женщина попала в больницу после проведения пластической операции в частной клинике. Позже она скончалась. В полиции уже завели уголовное дело.

«В ДВД города Алматы расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти. В рамках производства проводится комплекс следственных мероприятий, необходимых для установления обстоятельств дела», - прокомментировала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Комплексную оценку действиям хирурга, проводившего операцию, также дадут в департаменте охраны общественного здоровья Алматы.

«Заявление по данному случаю поступило от ДВД Алматы. Будем разбираться», - сказала руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова.

Стоит отметить, что в Алматы также проходит суд по делу гибели гражданки Украины, которая скончалась после проведения пластической операции в 2016 году. На скамье подсудимых оказался пластический хирург Дмитрий Писарев, который оперировал женщину. Он подозревается в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, повлекших смерть человека.