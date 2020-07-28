После пандемии необходимо переосмыслить и изменить устройство городов - генсек ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Города оказались в эпицентре пандемии. На них приходится примерно 90 процентов всех зарегистрированных случаев заболеваний. Во многом это связано не только с высокой плотностью населения, но и с организацией городской жизни, c тем, как люди живут, где они работают и как передвигаются. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН, представляя документ «COVID-19 в урбанизированном мире», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

«Основная тяжесть кризиса пришлась на города. Во многих из них перегружены системы здравоохранения, нет адекватных служб водоснабжения и санитарии, а также имеются и другие проблемы», - заявил Генеральный секретарь. Он добавил, что пандемия выявила глубоко укоренившееся неравенство, которое сопровождает стремительную урбанизацию.

Сегодня более 55 процентов всех жителей планеты живут в городах. Примерно 24 процента горожан ютятся в трущобах, где высока скученность людей, где нет даже элементарных санитарно-гигиенических условий, таких как туалет и водопровод. Многие люди живут далеко от места работы, школ, детских садов и даже продуктовых магазинов. На сегодняшний день менее половины городских жителей имеют какие-либо общественные здания в радиусе 400 метров от своего места жительства. Все это обернулось тяжелым кризисом в связи с пандемией.