После осадков опять похолодает: прогноз на 7-9 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С Европейской части России на Урал смещается очередной циклон с атмосферными фронтами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

После кратковременного затишья в северной половине республики вновь ожидаются сложные метеорологические явления: осадки, гололёд, сильный западный ветер местами с метелью.

А смещающийся в тыл циклону также очередной холодный антициклон станет причиной похолодания в западных и северных областях Казахстана, так как он сформирован в акватории арктических морей.