Новости
После осадков опять похолодает: прогноз на 7-9 ноября
6 Ноября 2019 15:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С Европейской части России на Урал смещается очередной циклон с атмосферными фронтами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеГололед и туман ожидаются в ряде областей 6 ноября Неустойчивая погода сохранится в Казахстане 5 ноября Дождь с мокрым снегом в Алматы: готова ли спецтехника
После кратковременного затишья в северной половине республики вновь ожидаются сложные метеорологические явления: осадки, гололёд, сильный западный ветер местами с метелью.
А смещающийся в тыл циклону также очередной холодный антициклон станет причиной похолодания в западных и северных областях Казахстана, так как он сформирован в акватории арктических морей.
Ключевые слова: Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Усиление ветра и метель прогнозируют в республике 6 ноября
- Ограничено движение на участке дороги в Актюбинской области
- Гололед и туман ожидаются в ряде областей 6 ноября
- Неустойчивая погода сохранится в Казахстане 5 ноября
- Штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах Казахстана
- Дождь с мокрым снегом в Алматы: готова ли спецтехника
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047