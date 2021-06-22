После обращения в Nur Otan дома в ауле Туркестанской области подключили к центральному отоплению

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благодаря партии Nur Otan в одном из микрорайонов Шымкента провели центральные сети электричества, газа и водоснабжения. Об этом передает МИА «Казинформ».

В рамках практической реализации концепции «слышащего государства» в феврале прошлого года первый зампред партии Nur Otan Бауыржан Байбек в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область встретился с жителями села Шаульдер Отырарского района, где более 300 семей пожаловались на отсутствие центрального отопления из-за износа инженерной инфраструктуры в домах, построенных еще в 70-80 годах.

«В рамках инициированного Елбасы проекта «Ауыл - Ел бесігі» партией разрабатываются системные меры по решению проблемных вопросов самых отдаленных районов нашей страны. По словам акима области, при ближайшем уточнении бюджета здесь на проведение тепловых сетей направят более 700 млн тенге. Уже выделены средства на строительство котельной. Решение поднятого сельчанами вопроса взято на контроль партии Nur Otan», - сказал тогда Бауыржан Байбек.

По итогам партийного контроля сегодня в селе Шаульдер завершены реконструкция тепловых сетей и строительство котельной мощностью 10450 кВт. Теперь 25 многоквартирных жилых домов, 45 бюджетных и 25 объектов предпринимательства подключены к централизованной системе отопления.

Также в поселке проведен средний ремонт двух улиц, а также текущий ремонт на улице протяженностью 870 метров.

Напомним, ранее пресс-служба партии рассказала, как поменялась жизнь целого микрорайона в Шымкенте после обращения жителей в Nur Otan. Более 4 лет в микрорайоне Азат не решался вопрос с проведением центральных сетей электричества, газа и водоснабжения.

«Лидер партии Нурсултан Назарбаев поручил активизировать работу Nur Otan по решению конкретных проблем граждан, открыто говорить о проблемах и добиваться их решения на местах. Зачастую инфраструктура не всегда поспевает за быстрым ростом территорий, но есть поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаева нивелировать неравенство между жителями различных районов», - подчеркнул тогда на встрече с жителями Бауыржан Байбек, пообещав держать вопрос на партийном контроле.

Как итог, на сегодня в микрорайоне проведены все электрические сети. Завершено строительство центральных водопроводных сетей протяженностью 8,7 км и газопровода 10 км. Ведутся работы по укладке асфальтового покрытия внутренних дорог.

До конца июня планируется обеспечить подключение абонентов к центральному водопроводу, до 1 августа завершить строительство автоматической газораспределительной станции, а до 1 сентября проложить второй слой асфальтового покрытия.



